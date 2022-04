Mandiana : la justice de paix condamne plusieurs arnaqueurs avec de lourdes amendes

Poursuivis pour des faits d’escroquerie, la justice de paix de Mandiana reconnaît Kabinet Cissé et Ousmane Traoré, coupables des faits d’escroquerie à Kankan. Elle les condamne à 10 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 100 millions chacun .

En outre, la justice reconnaît les mêmes personnes plus Soumaila Keita coupable de tentative d’escroquerie à Kondiara et les condamne tous à 2 ans et 5 mois de prison ferme avec une amende de 37 millions fg.

Selon nos informations, il y a deux dossiers d’escroquerie, l’un qui a eu lieu à Kankan et l’autre à Mandiana.

Le mardi 26 avril, ces arnaqueurs ont été lourdement condamnés par le juge de paix, Ibrahima Camara. La justice de Mandiana déclare Kabinet Cissé, Ousmane Traoré et par défaut à l’ecart du nommé TAKANA coupable des faits d’escroquerie en bande organisée mis à leur charge.

Pour la répression, les condamne à 10 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 100 millions et interdiction de séjour de 5 ans .

Et condamne TAKANA qui a été cité comme complice par défaut à 5 ans de prison ferme et une amende de 20 millions.

Sur l’action civile reçoit Adama Konaté et Oumou Hawa dans les actions bien fondées, condamne Kabinet Cissé au paiement de 1 million 850 mille fg à titre de dommages á Oumou Hawa.

En outre condamne Ousmane Traoré, Kabinet Cissé et Takana à la restitution de la moto de Adama Konaté et la justice réserve les intérêts de Adama Konaté .

Tout en application des articles 403, 485, 486, 538 du code de procédure pénale et ils ont 15 jours à interjeter appel, s’ils ne sont pas d’accord.

La justice s’est prononcée sur le deuxième dossier dans lequel ces mêmes arnaqueurs sont poursuivis, cette fois-ci, pour tentative d’escroquerie.

« Le tribunal déclare Ousmane Traoré, Kabinet Cissé et Soumaila Keita coupables de tentative d’escroquerie.

Pour la répression les condamne à 2 ans 5 mois de prison ferme et une amende de 37millions chacun et ordonne en outre la confiscation de la voiture marque NISSAN Almeria NON MATRICULEE au profil de l’État.

Une Interdiction de séjour sur tout le territoire de Mandiana pour 5 ans.

Sur l’action civile, reçoit Kalou Doumbouya dans son action, condamne solidairement Ousmane Traoré, Kabinet Cissé, Soumaïla Keita au paiement de 5 millions pour tous préjudices confondus à Kalou Doumbouya.

Le tout en application des articles 403,404, 18, 413, 57 du code pénal.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri