Mandiana : père de 11 enfants, Bakary se pend à la branche d’un arbre

Accusé de meurtre et complicité de meurtre, le militant des droits de l'homme était initialement poursuivi pour diffamation. La CTDDH enquêtait sur une affaire de rackets dont les auteurs seraient proches du pouvoir.

Les quotidiens allemands reviennent sur la première rencontre à Paris entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenskyj et leur désaccord sur le volet politique de la crise entre Kiev et Moscou.