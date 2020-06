Mandiana : un bébé de quatre mois retrouvé mort dans un puits. Crime ou accident ?

C’est dans la nuit du dimanche 28 juin 2020 à 21h45 que le corps d’un bébé de 4 mois a été retrouvé noyé dans un puits à Djoma Siramana dans la sous-préfecture de Kodianakoro, préfecture de Mandiana.

Fanta Condé et son mari Almamy Kinta tous Maliens, ont subitement, perdu leur bébé de 4 mois.

Selon la maman de l’enfant : « Je lui ai donné à manger. Entre-temps je l’ai cherché impossible, donc je ne me contrôlais plus. Après, on vient me dire que mon enfant est mort dans un puits rempli d’eau. »

Le chef de district a confirmé l’information au téléphone.

« Je suis très désolé de ce qui vient de se passer, je présente mes condoléances à toute la communauté malienne ici présente. C’est Dieu qui donne et c’est lui qui a repris. Mais je dis et je répète, les femmes prenez soin de vos enfants car le village devient de plus en plus une zone minière », dit François Mitterrand.

Mamady Idozi Keita, correspondant à Mandiana

624939818