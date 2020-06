Mandiana: un conflit domanial fait 12 blessés par balles à Balandougouba

Dans la journée du mardi, 16 juin, un conflit domanial opposant les villages de Banantou et de Fragbèkoro, situés à 125 km de Mandiana, a fait douze blessés par balles. Selon les informations relayées par nos confrères de Couleurguinee, ces deux localités qui relèvent de la sous-préfecture de Balandougouba, se sont affrontées à cause d’une potion de zone minière. Selon le maire de Balandougouba, ces deux villages se disputent des zones minières et agricoles depuis plusieurs années.

Les 12 personnes blessées lors de cet affrontement ont été admis à l’hôpital préfectoral de Mandiana où ils reçoivent des soins.

“La justice de paix avait sommé les deux parties de ne pas se rendre sur le site. Mais jusqu’à présent, elle n’a tranché en faveur d’aucun camp. Les deux parties, ont tous des champs là-bas, donc ils s’affrontent à chaque période agricole. Pour avoir une idée sur le nombre de blessé et autres dégâts, nous attendons le rapport qui est en train d’être élaboré. Je souhaite vraiment que la justice fasse preuve de promptitude dans ce dossier”, a indiqué le maire, cité par Couleurguinee.

Abdourahamane Keïta, président de district de Banantou a indiqué que les douze personnes blessées dans les affrontements sont toutes de sa localité, informe Couleurguinee.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74