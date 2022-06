Mandiana: un homme mis aux arrêts pour avoir baptisé son motel « Ahmed Sékou Touré »

Il s’agit d’un propriétaire de motel qui a été mis aux arrêts par des hommes en uniforme pour avoir donné le nom de son motel au premier président guinéen Ahmed Sékou Touré. Ce fait du moins insolite s’est produit dans la commune urbaine de Mandiana, à plus de 80 kilomètres du centre-ville de Kankan..

C’est un pick-up de la police qui a été depeché sur place pour coffrer ledit propriétaire et ses quelques clients qui étaient présents sur place, mais ceux-ci seront relâchés quelques minutes plus tard, seul le propriétaire du motel sera envoyé parce que la rebaptisation de son lieu de loisirs aurait été jugée illégale par les autorités.

« Effectivement, mon frère a été arrêté par les agents de la police, parce que notre motel s’appelle Ahmed Sékou Touré, seulement à cause de ça. Et pourtant ce nom a été donné à ce motel il y a plus de 2 ans, sous le régime de l’ex-président Alpha Condé. Mais comme le nouveau commissaire qui vient d’arriver actuellement veut montrer que ce sont les militaires qui sont au pouvoir, sinon ce n’est pas un crime ça », explique Moussa Camara, le frère du tenancier du motel qui a été joint au téléphone par la radio Espace de Kankan.

Selon lui, la seule condition pour que son frère retrouve la liberté, c’est de changer le nom du motel.

« Il nous a intimés d’effacer complètement le nom de l’ex-Président Ahmed Sékou Touré sur le motel pour la libération de mon frère ».

Pour recouper l’information, nous avons tenté en vain d’avoir la version du commissaire pointé du doigt.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan