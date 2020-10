Mandiana : une voiture prend feu et est réduite en cendres

C’est au quartier Château d’eau, mercredi 28 octobre qu’une voiture de marque Nissan Almeria a été réduite en cendres lorsque le chauffeur venait chercher sa sœur pour l’amener en ville. Lequel chauffeur du nom de ”Petit” surpris de l’incendie, dit ignorer les causes de ce drame : « J’étais venu chercher ma sœur, après on est rentrés dans le véhicule et finalement il s’est enflammé d’un coup mais vraiment je suis dépassé. »

Cet incendie a fini par consumer cette voiture mais aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Pour la circonstance, les citoyens ont assisté impuissants à la carbonisation de la voiture quand on sait que la préfecture de Mandiana ne dispose d’aucune unité de protection civile (sapeur-pompier ndlr) tandis que les incendies se multiplient chaque jour surtout en cette période.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601