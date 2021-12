Mandian Sidibé prend les rênes de l’OGP : ‘’je suis convaincu d’avance que nous atteindrons les résultats attendus’’

Nommé par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya au poste de Directeur général de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), Mandian Sidibé a officiellement pris fonction ce jeudi 15 décembre 2021. C’était dans les locaux dudit office sous la présidence du secrétaire général du Ministère de l’Information et de la Communication, Souleymane Thianguel Bah qui avait à ses côtés plusieurs cadres techniques du département

A cette occasion, le Directeur général sortant, Ibrahima Capi Camara a tout d’abord remercié l’ancien président de la République, Pr Alpha Condé qui, selon lui, l’a permis d’être connu aujourd’hui par le grand public. Outre, il fera savoir à son successeur que l’équipe qu’il dirigeait a fait ce qu’elle pu pour que l’OGP soit une bonne société.

« Quand nous sommes arrivés, nous avons fait ce que nous avons pu pour que l’OGP soit au niveau là où il est aujourd’hui. Je vous souhaite à vous, à votre adjoint et toute l’équipe de l’OGP que vous fassiez mieux que nous pour le bonheur des employés qui composent cette société. Je ne peux terminer mon propos sans rendre hommage au conseil d’administration. Parce que si nous avons réussi ce que nous avons réussi, c’est parce que nous avons travaillé en symbiose avec ce conseil d’administration. Toutes les avancées que nous avons réussi à faire ont été faites avec le conseil d’administration. Je souhaite que Messieurs Sidibé et Katy fassent mieux que nous. En ce qui me concerne, je suis entièrement à la disposition de l’équipe entrante et à la disposition de la ministre de l’Information et de la Communication avec qui j’ai eu deux mois de frottement à travers le conseil de cabinet. Je vous souhaite bon vent et plein de succès dans cette noble mission. Si vous réussissez et je n’ai aucun doute que vous aller réussir, vous allez honorer Madame la ministre et toute son équipe, le gouvernement et le président de la République », dira-t-il.

Prenant la parole, le nouveau patron de l’OGP a tenu à remercier le Colonel Mamadi Doumbouya pour sa nomination à ce poste. « Le choix de ma modeste personne doit être compris par chaque travailleur de l’OGP comme une marque de confiance dans la noble mission assignée à notre département qu’est la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la politique du gouvernement dans le domaine de l’information, de la publicité, en somme la communication (…) Je prends fonction au moment où beaucoup s’interrogent sur l’avenir de notre pays avec la transition que nous vivons actuellement. Quant à moi, je voudrais m’inscrire dans la logique de ceux qui sont optimistes et patients et j’affirme haut et fort que la Guinée, notre beau pays gagnera la bataille de développement par et pour le bonheur de tous ses fils… »

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Comme nous pouvons le constater sur le terrain, la publicité est omniprésente. Elle envahie tous les champs, tous les espaces, les moindres recoins, les moyens de transport. La publicité nous parle, elle nous invite et nous agresse d’une manière ou d’une autre. Bref, la publicité est inévitable, personne ne lui échappe. Aujourd’hui, la grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales souhaitant accroître la notoriété de leurs marques et de la vente de leurs produits (…) L’office Guinéen de Publicité doit pleinement pouvoir jouer son rôle d’accompagner ses clients dans leur communication entre autres et surtout orchestré la publicité pour le compte des annonceurs en fonction de leurs besoins et de leurs budgets. J’ai la ferme conviction que le travail est immense ici à l’OGP, mais avec la volonté et la détermination de nous tous, je suis convaincu d’avance qu’ensemble nous atteindrons les résultats attendus. Pour cela, j’invite chacun de vous à se mobiliser afin d’achever le travail débuté par mes prédécesseurs. Déjà, je saisi cette occasion pour rassurer chacun de vous de ma disponibilité totale à collaborer franchement et ce, sur de la compétence, du développement, de l’intégrité et du respect de la hiérarchie. Ainsi, je voudrais compter sur chaque travailleur pour m’aider à accomplir cette exaltante mission… »

Youssouf Keita

+224 622285400