Manéah (Coyah): comment le feu a tué quatre membres d’une même famille

C’est une tristesse nouvelle pour les habitants de Maneah, précisément à Fôfôkhouré, dans Coyah à Bananerè non loin de la route nationale. Quatre (4 ) personnes dont le père de famille du nom de Laye Kaba âgé de 75ans, sa femme Fanta Kaba âgée de 40 ans, ses deux filles, Hadja Fanta Kaba âgée de 13 ans et élève de la 4ème et sa sœur du nom de Djénè élève de de 1ère année, âgée de 7ans ont tous péri dans un incendie. Informée de ce drame, notre rédaction est allée ce lundi 7 février 2022 sur les lieux, pour avoir plus de précision sur les causes de cet incident. Sur les lieux, on pouvait carrément voir un bâtiment totalement décoiffé, le mur cassé d’un côté, de la cendre et le reste de feu qui se dégageait.

Selon le témoignage que nous avons recueilli de Ousmane Soumah, journaliste en même temps habitant de Maneah, c’est aux environs de 6 heures que le muezzin a informé la population mais sans aucune précision. »Et maintenant, c’est aux environs de 10 heures que nous avons reçu toutes les informations et nous avons essayé de joindre le préfet qui était déjà sur les lieux. Nous nous sommes rendus sur les lieux. D’après tous les témoignages que nous avons reçus,c’est un incendie qui s’est produit aux environs de 1 heure dans la nuit du dimanche 6 février au lundi 7 février. C’est une famille, un père de famille du nom de Laye Kaba âgé de 75 ans et son épouse Fanta Kaba 40 ans et ses deux enfants qui sont des élèves toutes des filles l’une a 13 ans elle fait la 4 ème année du nom de Hadja Fanta Kaba et Djénè qui a 8 ans qui fait la 1ere année. Donc les 4 personnes ont péri dans la fumée, toute la maison et son contenu sont partis en fumée. C’est très dur. C’est est toute une famille. Les parents sont sous le choc. Trois à quatre de ses jeunes frères sont là présentement. En ce qui concerne la maison, le bâtiment, tout est parti. L’autorité préfectorale était là: le maire, le préfet ainsi que les autorités locales pour non seulement présenter les condoléances à la famille, s’enquérir des réalités sur le terrain et ordonner à la famille de procéder à l’inhumation.

Ibrahima Kalou Kaba, un des frères du défunt, a déclaré s’être réveillé tard dans la nuit et est revenu sur la scène. « C’est mon grand frère qui est décédé. Après lui, c’est moi. J’ai été appelé à 00h30 par un de mes petits du nom de Mamady, qui m’a dit de venir que le feu a pris la maison de mon grand frère. Je me suis levé. Au moment où j’ai fini de m’habiller il m’a encore appelé pour me dire de venir que le feu ne fait qu’augmenter. C’est ainsi j’ai bougé. Je suis rentré ici à 1 heure, j’ai trouvé que les gens ont fait beaucoup de choses, ils ont cassé un coin du mur pour les faire sortir mais ça trouvait déjà que le feu les a consumés et lui, et sa femme et ses enfants. Personne ne peut vous dire la cause ou la source du feu, puisque là où ils sont là ils sont quatre seulement. Et parmi les 4, personne n’a survécu. Donc personne ne peut vous donner une explication fiable. Ce qu’on peut dire au gouvernement, ils n’ont qu’à contrôler le problème de courant, parce que hormis ce cas, chaque jour le courant fait des dégâts. Toutes les autorités de Coyah étaient là, le maire, le préfet et le sous-préfet. Les sapeurs pompiers aussi étaient là, ils ont fait leur travail », a-t-il expliqué.

Au nom des autorités de Coyah, le secrétaire Général de la préfecture, en présence du préfet même a pris la parole pour présenter les condoléances à la population de Coyah en général et en particulier à la famille éplorée. « C’est un sentiment de tristesse et de détresse, il faut que les gens acceptent parce que c’est Dieu qui voulu ainsi. Donc toutes les autorités de Coyah sont mobilisées ce matin pour venir assister et accompagner à leur dernière demeure nos frères qui ont perdu la vie dans cet incendie. Nous sommes vraiment au regret de trouver un tel cas chez nous. Mais comme vous le savez, ça a beaucoup d’explications De toutes les façons, on ne pourra que s’en remettre à la volonté de Dieu. Et présenter nos vives condoléances non seulement à la famille éplorée mais aussi à toute la population de Coyah »Ces 4 calcinés ont été inhumés ce lundi 7 février aux environs de 11 heures à Maneah.

Christine Finda Kamano