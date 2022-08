Maneah/Coyah : un corps sans vie retrouvé dans le fleuve Kitema en décomposition

Il s’appelle Mamadou Bobo BARRY âgé de 7 ans, élève de la 1ère année. Des parents Fodé Barry et de Maimouna Sow, domiciliés à Sanoyah, dans la sous-préfecture de Maneah, préfecture de Coyah.

Selon les témoignages de son père, ils étaient venus pour une cérémonie à Maneah Centre. A la fin de la cérémonie, l’enfant est perdu de vue. Et Il a fallu quinze jours de recherche pour retrouver son corps au bord du fleuve Kitema (Sègnima) à Maneah Tanènè2, ce dimanche 7 août 2022.

Informé, le commissaire de police de Maneah, Habib Baldé s’est rendu sur les lieux avec ses agents, pour coordonner les opérations de repêchage du corps avec l’appui de Croix Rouge de Maneah et certains jeunes du district de Tanènè 2.

Sur ordre du procureur du tribunal de première instance de Coyah et des autorités préfectorales et communales, le corps de l’enfant a été inhumé non loin du fleuve où il a été retrouvé.

A rappeler qu’il y a de cela 4 jours, deux autres enfants de 5 et 7 ans ont trouvé la mort dans une fosse septique au quartier Nord 2 à Kenketen, dans la commune urbaine de Coyah .

Paix à son âme

Kalidou Diallo