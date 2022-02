Le jeudi 3 février 2022, une femme enceinte du nom de Fatoumata Barry domiciliée au quartier Tafory dans la sous-préfecture de Maneah, venue accouchet au centre de santé de Maneah va finalement accoucher d’une fille au bord de la route, derrière la cour dudit centre de santé. Pour connaître les circonstances de cet accouchement, nous avons tendu notre micro à la nourrice, à la directrice du centre et à l’administratrice du marché de Manéah.

Fatoumata Barry, la nourrice : « j’avais mal depuis 6 heures du matin du 3 février et je me suis fait accompagner au centre de santé de Maneah. Et arrivée, on m’a informée qu’il n’y a pas de sang et de partir me faire consulter d’abord au laboratoire de l’hôpital préfectoral de Coyah pour voir s’il n’y a pas de sel dans mes urines. Et en partant, c’est là que le bébé est survenu au niveau de la route nationale. »

La cheffe du centre de santé, Hadja Daloba Mara, de son côté, a précisé: « j’étais partie prendre des produits pharmaceutiques et quelques équipements pour mon centre à la DPS.

« Je suis venue trouver une stagiaire et cette femme enceinte en train d’échanger. Mais il y avait un problème de langue qui se posait entre les deux, car la femme enceinte parlait le Poular et ma stagiaire le Soussou. Dans ça, jai demandé à Tounkara ( stagiaire) ce qui n’allait pas, elle me répond en disant: je lui ai dit de partir à l’hôpital préfectoral de Coyah pour voir s’il n’y’a toujours pas de sel dans ses urines, car le mois passé c’était la même chose et j’ai traduit cela à la femme enceinte et celle qui l’accompagne. Au moment où je m’apprêtais à retourner à la DPS pour le reste des colis, j’ai vu ma stagiaire venir en courant,en disant, madame cette femme veut nous créer des problèmes car celle qui l’accompagne a laissé son carnet ici et est partie. Sur ce, j’ai entendu des cris de femme dehors soi-disant que la femme en question a accouché derrière la cour. J’ai directement demandé à toutes les stagiaires de sortir pour me ramener la femme et son bébé afin qu’on s’occupe d’elle et on lui a remis quelques médicaments. Déjà à la DPS, à mon fort étonnement, c’est le sous-préfet qui m’appelle pour m’informer d’un soulèvement des femmes du marché et qui veulent s’attaquer au centre de santé et on a fait appel aux forces de l’ordre pour le maintien. Je réitère que la femme n’a pas été chassée, c’est un manque de compréhension, sinon dans mon centre j’ai interdit ces actes pareils. »

L’administratrice du Marché de Manéah, Fanta Fatou Sylla, pour sa part, a souligné être venue sur le lieu, suite aux cris des femmes vendeuses, pour s’imprégner de la situation qui prévoit au bord de la route. Arrivée au niveau du centre de santé, elle affirme avoir été informée qu’on a chassé une femme enceinte du centre à cause de 10.000 fg. Et pour avoir la bonne information, elle est partie demander à la stagiaire la situation.

« D’abord, la stagiaire m’a montré la femme et son bébé et j’ai demandé à celle qui l’accompagne où se trouve le problème. Elle me répond que quand elles sont venues, une stagiaire leur a demandé de partir à l’hôpital de Coyah pour voir si le sel est toujours dans ses urines. À propos de l’argent, elle répond, la stagiaire n’a jamais parlé de 10.000 fg, plutôt c’est elle qui a dit à la stagiaire, qu’elles n’ont pas de transport pour aller à Coyah. Et c’est dans ça que la femme enceinte est sortie du centre sans qu’on ne le sache. Et finalement, c’est une ambulance qui a été dépêchée pour venir prendre la femme pour l’hôpital préfectoral de Coyah. »

Aux dernières nouvelles, Fatoumata Barry a regagné son domicile et son bébé se porte bien.

Kalidou Diallo