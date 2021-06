Maneah : un jeune homme trouve la mort suite à une bagarre avec son ami

Âgé de 38 ans, d’origine léonaise et résidant à Maneah (préfecture de Coyah), Ibrahima Mara, selon les informations, est allé réclamer sa dette à un de ses amis appelé ‘’Pampers’’. Et à cause d’une incompréhension, une bagarre a éclaté entre les deux. Le pire est arrivé avec la mort de Mara.

A en croire des témoignages, la scène s’est passée au bord d’un marigot mais le corps de la victime à été retrouvé dans un cabaret à Maneah Tafory.

Informées, les autorités locales et sécuritaires se sont rendues sur les lieux. Quant au présumé auteur du crime, il se trouve entre les mains de la police, en attendant qu’il soit traduit devant les juridictions. Le corps de Mara a été remis à sa famille pour l’inhumation.

Affaire à suivre !

Kalidou Diallo