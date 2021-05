Manif à Kankan : une vieille dame atteinte par une balle perdue

Les citoyens des quartiers Sinkèfara et de Missiran ont passé une nuit mouvementée hier mercredi. Pour cause, selon des témoignages, des militaires à la recherche de potentiels pratiquants de la prière nocturne (Qiyam Al Layl), ont passé plusieurs heures à tirer des balles réelles dans les quartiers.

Couchée dans sa chambre avec son petit-fils, Mariame Barry, une vieille dame âgée d’une soixantaine dizaine d’années, a été blessée au niveau de son sein gauche, par une balle perdue qui a perforé le toit ensuite le plafond de sa chambre.

« J’étais couchée par terre dans ma chambre et je dormais avec mon petit-fils, quand une balle qui a percé le toit et le plafond et qui est venue me blesser au niveau de mon sein gauche. Comme j’étais en train de dormir, j’ai cru que c’est quelque chose qui m’a mordue. Sur le coup, j’ai crié, j’ai commencé à frotter la partie jusqu’à ce que toute ma main a été couverte de sang. Je ne m’étais pas rendu compte que j’ai été atteinte par une balle perdue. Je croyais toujours que c’était quelque chose qui m’a mordue. J’ai commencé à chercher ladite chose, c’est quand j’ai soulevé la natte sur laquelle j’étais couchée que j’ai vu la balle qui m’a blessée. Ladite balle se trouve actuellement avec mon mari. »

Aucune autorité (communale, préfectorale ou régionale) n’est venue encore lui rendre visite. Sous le choc, elle appelle à la paix. « Moi, je ne peux qu’appeler les populations à l’entente, à l’unité et à la paix. », dit-elle.

La dame est actuellement à l’hôpital régional de Kankan pour des soins médicaux mais sa vie serait hors de danger, selon les médecins.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan