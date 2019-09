Manif aux USA. Les opposants promettent des œufs et tomates contre le cortège d’Alpha Condé

L’histoire va-t-elle se répéter aux Etats-Unis? Selon des opposants à un changement de constitution en Guinée réunis sous la bannière FNDC-USA, Alpha Condé et la délégation qui l’accompagne, en séjour d’affaires aux Etats-Unis, pourraient âtre accueillis par des œufs et des tomates. Les organisateurs de la manifestation de ce mercredi, 11 septembre devant le département d’Etat américain ont commencé à rallier Washington DC, la capitale fédérale de la plus puissante nation du monde.

Cette mauvaise ambiance qui s’annonce rappelle le dernier voyage mouvementé de l’ancien président guinéen Lansana Conté dont la délégation avait été aspergée d’œufs. La suite, tout le monde la connaît…

Mediaguinee