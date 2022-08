Manif de Mamou : le FNDC local dit ne pas être associé (coordinateur)

La manifestation des jeunes des quartiers de Petel, Almamya et Horè Fellô dans la nuit du mercredi 03 août dernier n’est pas en rapport avec celle préalablement annoncée par le FNDC. C’est le coordinateur régional du front qui l’a fait savoir dans un entretien avec notre correspondant.

Le flou reste toujours entretenu quant à la sortie spontanée des jeunes de la commune urbaine de Mamou dans la soirée du mercredi.

« Ce jeudi matin, le maire m’a appelé pour me dire qu’il y a une manifestation sur la route de Petel et Horè Fello. Je lui ai répondu que je n’en étais pas informé. Je lui ai rappelé qu’à chaque fois qu’on projette une manifestation, on vient d’abord informer les autorités communales. Je suis vraiment désolé d’entendre parler de cette manifestation ce matin. Celle-ci n’a pas été planifiée par le FNDC. Ce sont eux qui savent pourquoi ils sont sortis », a souligné Mamadou Aliou Diallo.

A l’en croire, la paix dans la ville de Mamou est leur priorité « Le FNDC ne fera jamais une manifestation clandestine à Mamou. Nous sommes légalistes. C’est un mouvement reconnu. Si nous voulons manifester, nous manifesterons en plein jour. Nous, nous voulons la paix plus qu’eux », a-t-il martelé.

A signaler que le commissaire Divisionnaire, commissaire central de la police de Mamou, Souleymane Sidibé, dans sa communication d’hier, n’a pas associé cette manifestation des jeunes à celle du FNDC.

Jacques Kamano