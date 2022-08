Manif des agents de Guinée Games: « s’ils ne libèrent pas notre connexion, aucune autre loterie ne travaillera »

48 heures seulement après l’interruption du réseau Guinée Games, les agents ont décidé de manifester leur mécontentement dans les différents sièges de la capitale Conakry.

Pour le cas de Kaloum, ces agents de Guinée Games qui ont pris d’assaut les différentes ruelles de Koulewondy demandent qu’on leur restitue leur travail.

« Nous manifestons pour que le président de la république puisse entendre notre mécontentement par rapport à l’interruption de notre connexion Guinée Games. En faisant cela, il ne fait que créer les chômeurs de plus dans ce pays », a indiqué Émilie Bangoura. Et d’ajouter: « nous sommes majoritairement des responsables et nous avons nos parents qui comptent sur nous. Si nous restons à la maison, comment les nourrir et subvenir aux besoins de nos enfants »

Un autre agent s’est exprimé en ces termes: « les dirigeants publics sont corrumpus et nous n’avons pas confiance en eux. S’ils souhaitent une amélioration, qu’ils créent d’autres loteries pour créer une concurrence entre eux, tout en créant assez d’emplois pour nous la population guinéenne. Ajourdhui, nous tendons vers 10.000.000 machines qui ont au moins 3 personnes à côté, qui se nourrissent de cela. Et pour PMU, on voit tous comment on paye les gens, c’est décourageant ».

Par ailleurs, ces agents de Guinée Games demandent une reprise de leurs activités au risque d’empêcher les autres loteries de vaquer à leurs activités dans les jours à venir.

« Nous observons les autres loteries sur le terrain en train de travailler. Ne pensez pas que nous ne sommes pas informés. Désormais, nous vous promettons que si Guinee Games ne travaille pas, elles ne le travailleront pas aussi. Aucune autre loterie ne travaillera en Guinée ces jours-ci, s’ils ne libèrent pas notre réseau. Nous les empêcherons de travailler aussi », a conclu Bilkissa Kaba, au nom des travailleurs de Guinée Games.

Pour la marche du FNDC prévue pour demain mercredi 17 Août, si rien n’est fait, ces travailleurs de Guinée Games menacent d’y prendre part.

Mayi Cissé