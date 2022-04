Mohamed Lamine Diallo, connu sous le sobriquet de Mamadou Thug, artiste comédien et membre du Conseil National de Transition (CNT) a réagi, à travers un entretien qu’il a accordé à Mediaguinee ce mercredi 20 avril 2022, à la manifestation spontanée des artistes survenue hier, à la devanture du ministère de la Culture, de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat, pour réclamer au Président de la transition à travers ce département, leurs sacs de riz en guise de « Sounnakhati » offerts par le président de la transition, lors de la rencontre au Palais Mohammed V, à l’occasion du mois saint de Ramadan.

Interrogé sur cette épineuse question, ce représentant des hommes de culture au CNT a, pour commencer, fait savoir que ça a été un coup dur pour lui en tant qu’artiste d’apprendre que les hommes de culture se sont manifestés à cause du riz, tout en précisant ceci: « le problème, ce n’est pas le riz, les problèmes sont ailleurs. C’est vilain parce qu’en tant qu’artistes qui incarnent quelque chose de responsable, de respectueux, quelque chose de valeureux, ce n’est pas pour le riz que nous sommes censés lever le ton, il y a beaucoup de choses qui sont là qui peuvent nous permettre de lever le ton mais pas le riz. Si on rencontre le président, on devrait revendiquer par exemple pour que la loi sur la copie privée soit promulguée, ça permettra aux artistes de gagner un plus et de mettre de l’argent au fonds d’aide à la culture (FODAC), ça permettra de rehausser le droit d’auteur des artistes et de demander à l’exécutif de nous aider à avoir des salles de spectacles. Aujourd’hui, le débat doit être dans le processus où l’État peut accompagner les artistes dans la production cinématographique, le débat doit être dans le sens où l’État peut garantir l’investissement pour qu’il y ait des télévisions privées à l’image des autres pays. C’est l’État qui doit garantir pour que les propriétaires des boîtes de nuit puissent payer les droits d’auteur, parce qu’aujourd’hui beaucoup de télés et de radios ne payent pas les droits d’auteurs, le débat doit être ça et non autour d’une question de sac de riz », a-t-il précisé.

Poursuivant, Mamadou Thug recommande aux grognards de changer de fusil d’épaule. « Les gens sont en train de jeter de l’anathème sur le ministre de la Culture, ce n’est pas le ministre qui a invité les artistes c’est le président de la transition. Le ministre n’a rien à voir dans ça, c’est un faux débat, c’est le président qui a invité les artistes et celui qui a donné aussi les sacs de riz. », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter ceci: « Je pense que beaucoup d’artistes qui grognent ne comprennent pas la situation dans laquelle le Président de la transition a invité les artistes qui ont reçu les sacs du riz. Moi je n’y étais pas, mais le président a invité les responsables des faîtières. Quand ils sont allés, ils ont discuté sur quelle manière aider nos aînés artistes afin qu’ils puissent recouvret leur santé, c’était ça l’ordre du jour […] Mais comme ils ont retardé, il était déjà 18h, le président a décidé d’offrir des « Sounnakhati » aux présents. D’ailleurs d’autres artistes ont rejoint les faîtières, alors que c’est les présidents ou les représentants des faîtières qui sont invités et pas tous les artistes. Mais au-delà de tout ça, la situation voudrait que les cadeaux qu’ils ont reçus, puisqu’ils sont allés au nom des entités, au retour de rendre compte à leur base. Mais comme beaucoup de responsables des faîtières sont gourmands, ils sont allés dans le sens de la gourmandise… »

Pour éviter tout ça, cet artiste comédien croit savoir que beaucoup de faîtières ont manqué de responsabilité « Ils devaient s’inspirer de l’ATAN, qui envoyé son chargé de communication de cette structure qui, après son retour a rendu compte au président de la faîtière qui, à son tour, a convoqué tous les artistes membres pour une réunion le dimanche. Ils ont procédé au partage des sacs de riz qu’ils ont reçus. Cela s’appelle le respect de l’entité…Mais les gens ont été gourmands, il y a des responsables des faîtières qui ont reçu 10 sacs de riz et ils les ont vendus là-bas. Les responsables des faîtières devraient laisser leur gourmandise pour être plus grands que ses sacs de riz.», regrette cet artiste comédien.

Pour finir, Mamadou Thug recommande aux artistes qui se trouvent dans une situation de maladie de se faire recenser pour une prise en charge médicale. « Il y a entre autres Körö Mamoudou, M. Bonté de Lewrou Djéré, doyen Breveté, Albéla etc… Qu’ils se signalent au ministère de la Culture à travers leur faîtière afin qu’ils puissent être recensés, parce que l’exécutif a décidé de prendre en charge les artistes qui sont malades, ceux qui méritent d’étre évacués vont être évacués, c’est de ça qu’il s’agit. »

Mamadou Yaya Barry