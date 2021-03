Manif des jeunes de Kaporo-rails: « qu’on nous restitue notre terrain qui doit abriter notre maison des jeunes »

Des jeunes du quartier de Kaporo-rails, en haute banlieue de Conakry, dans la commune de Ratoma, ont battu le pavé ce dimanche 14 Mars 2021, pour réclamer, disent-ils, un domaine octroyé à la jeunesse dudit quartier qui devrait abriter une maison des jeunes. Un domaine qui, malheureusement, a été baillé pour une quarantaine d’années à un particulier.

Dans un tohu-bohu, un jeune homme se présentant comme leur porte-parole, a brandi un document dans lequel « l”État est représenté par Ibrahima Kourouma, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, et le domaine a été adonné à un particulier du nom de Mamadou Mouctar Barry, commerçant demeurant au quartier Cobaya, pour un bail de 40 ans, moyennant une redevance de 21 millions 224 mille francs. Avec pour ingénieur Lamine Diakité. », disent-ils.

« Nous manifestons aujourd’hui pour la restauration de notre maison des jeunes, un endroit qui était octroyé aux jeunes du quartier. Ils ont attendu juste deux mois après la mort du doyen, il y a un particulier qui vient prendre…Cette terre appartenait à la jeunesse, elle a été octroyée par l’État. On a des plans qui prouvent que le lotissement de ce quartier a été fait par Bany Sangaré. Et dans le lotissement, ce domaine a toujours été réservé pour la jeunesse, pour une maison des jeunes. », révèlent ces jeunes très irrités.

« Nous réclamons qu’on nous restitue notre terrain qui doit abriter notre maison des jeunes. Et à partir de la semaine, qu’on commence la construction de notre maison des jeunes. Nous sommes des citoyens de Guinée et de Conakry. On a droit à une maison des jeunes…Si le ministre n’appelle pas pour arrêter le chantier, on va brûler la machine. », menacent les jeunes.

Mamadou Yaya Barry