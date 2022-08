Manif du 17 août : Forécariah avait préféré des graffitis anti-CNRD

Au lendemain de l’appel à manifester du 17 août du front national pour la défense de la constitution (FNDC) dissous par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD), la ville de Forécariah était sous haute surveillance policière.



Pour cause, des écritures hostiles au Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) étaient lisibles sur des bâtiments administratifs notamment le bâtiment abritant la justice, la résidence du préfet et plusieurs lieux publics de la ville.



Selon nos informations, des pneus ont été brûlés la nuit au pont, à la rentrée de la ville de Forécariah, à la place publique, derrière la résidence du préfet et au grand carrefour de la grande mosquée.

Les autorités, à leur tête le préfet, ont vite pris le devant pour effacer les graffitis et renforcer la sécurité dans la ville.

