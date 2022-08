Manif du 17 août : la Présidence dement les « coups de feu tirés à partir du cortège présidentiel »

🔴DECLARATION] Je voudrais exprimer mon affection et mon affliction à tous les Guinéens et à toutes les familles impactés par la manifestation du 17 août 2022.

Il importe de rappeler que le Chef de l’État s’est rendu durant cette journée à Donka où il a présidé la cérémonie d’inauguration de l’Hôpital du même nom. Au terme de cette cérémonie, il a pris la direction de l’autoroute Fidel Castro, puis celle de la route le Prince pour répondre à des sollicitations de rencontres initialement prévues dans l’agenda présidentiel.

Il est à préciser que le trajet du cortège présidentiel notamment sur la route le Prince s’est fait sans encombre, aucun incident n’ayant été enregistré.

En conséquence, les rumeurs faisant état de coups de feu tirés à partir du cortège présidentiel sont fausses et infondées. Mieux, elles ne reflètent pas la réalité des faits tels que filmés par les équipes de la DCI qui, à l’instar des journalistes de la presse privée, étaient, par obligation professionnelle, dans ledit cortège.

Il convient de souligner que le maintien d’ordre est le domaine réservé aux forces de sécurité. Le Groupement des Forces Spéciales composé de soldats formés avec une rigueur d’ascèse et agissant sur le prisme de l’éthique et de la déontologie militaire, ne saurait s’éloigner de sa vocation essentielle qui est celle de la protection de l’intégrité territoriale de la Guinée.

Au demeurant, le Président de la Transition dont l’empathie n’est plus à démontrer, reste profondément attaché aux valeurs d’humanité et de respect de la vie humaine.

Les autorités de la Transition assurent, à l’instar d’autres dossiers déjà élucidés, que toute la lumière sera faite sur les cas d’incidents signalés ainsi que sur les violations des lois de la république qui en ont résulté.

Conakry, le 19 aout 2022

Colonel Amara CAMARA

Porte-parole de la resi nc d la République de Guinée