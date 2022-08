Manif du 17 août : Labé complètement paralysée, FDS dans la ville (photos)

Après la réussite du concert de klaxon, organisé par la coordination régionale du FNDC dissous de Labé hier mardi, ce mercredi 17 Août, les citoyens ont massivement répondu à l’appel par la ville morte.

D’après notre constat sur le terrain, toutes les activités sont paralysées, les magasins fermés. Si le marché central est fermé, aux alentours, magasins, boutiques, contenaires sont tous fermés. Au marché de Daka, le constat et le même. Rares sont ces commerçants qu’on voit devant leurs lieux de vente.

Selon ceux que nous avons interrogés, ils sont juste venus pour observer l’état de la ville, et s’enquérir de la situation. Du côté du transport, tous les véhicules de transport en commun dans les différentes gares routières sont à l’arrêt, difficulté de trouver un véhicule pour aller soit à Conakry, dans les autres villes du pays, et localités de la région sauf clandestinement.

Dans le même sillage, comme souhaité par les organisateurs de la ville morte, les motards ont accompagné activement le mot d’ordre. Du côté des banques, toutes les portes et fenêtres sont restées quasiment fermées ce mercredi sur fond de service minimum est en cours mais les clients font défaut.

Par ailleurs, au niveau de l’administration, si les locaux du gouvernorat, et de la préfecture en passant les autres services déconcentrés sont ouverts avec la présence du préfet et du gouverneur. Du côté de la Mairie, seul le bureau du secrétaire général qui est ouvert, aucun des vice-maires et conseillers ne sont présents. A la sécurité, depuis hier mardi une force mixte est déployée dans les différents carrefours de la ville comme à l’hôpital régional où les agents du commissariat central et des militaires s’y trouvent, au carrefour Tinkisso des militaires du BATA sont sur les lieux munis d’armes de guerre. Mais carrefour Bilaly, ce sont des jeunes en colère qui font la loi. Depuis 7 heures, des pneus sont brûlés dans les lieux, avant qu’ils ne soient dispersés par les agents de maintien d’ordre où une course poursuite continue entre eux.

Pour le moment, aucun incident n’a été enregistré dans la ville de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

