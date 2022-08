Manif du 17 août : le Fndc politique appelle à répondre…

Dans une déclaration, le FNDC Politique appelle ses partisans à répondre à la marche du 17 août sur toute l’étendue du territoire national…

Le dialogue inclusif et transparent réclamé depuis 11 mois par la société civile et les acteurs politiques reste toujours sans réponse favorable au niveau du CNRD. En lieu et place, le CNRD continue de prendre des décisions arbitraires et injustes allant de l’arrestation des leaders politiques et de la société civile, à la décision infondée de dissolution du FNDC. Tous ces actes démontrent la volonté manifeste du CNRD de faire taire toutes les voix discordantes.

A la demande de la CEDEAO, une trêve avait été observée par le FNDC qui avait suspendu ses manifestations. Malgré cette volonté renouvelée du FNDC de redonner une chance au dialogue sous la médiation de la CEDEAO, aucun esprit d’ouverture n’a été constaté au niveau du CNRD qui, au contraire, persiste dans sa position à conduire unilatéralement la transition.

Face à cette situation regrettable, nous, FNDC Politique condamnons ces agissements du CNRD ; appelons nos militants, sympathisants et le peuple de Guinée à répondre à l’appel du FNDC et à soutenir pacifiquement la marche citoyenne du Mercredi 17 Août 2022 sur toute l’étendue du territoire national.

Nous lançons un appel à tous les membres des organes de la transition à mettre l’intérêt de la Guinée au-dessus de toute autre considération. Nous invitons, par ailleurs, la communauté sous régionale et internationale à s’impliquer davantage pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée.

En ce moment précis où l’avenir de notre jeune démocratie est de plus en plus compromis, nous appelons tous les patriotes à la mobilisation générale.