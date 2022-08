Manif du 17 août : « nos avertissements, alertes et mises en gardes n’ont pas eu d’échos favorables auprès des autorités » (Louda Baldé)

Dans une note transmise à Mediaguinee, ce mercredi 16 août, le PUR (Parti de l’Unité et du Renouveau) à travers son leader, a invité tous les militants et sympathisants du PUR à répondre à l’appel du FNDC dissous pour la manifestation pacifique et citoyenne prévue ce mercredi 17 août sur toute l’étendue du territoire national.

Plus loin, Louda Baldé a formulé des consignes à ses militants. « Dans le cas où les forces de l’ordre iraient jusqu’à réprimer les manifestants, nous demandons humblement à tous et toutes de se replier dans leurs domiciles et de préserver leurs vies en observant une ville morte au lieu de confronter les forces de l’ordre parce que un mort est toujours de trop. La non-violence est l’arme la plus solide pour vaincre l’injustice sur tous les plans »

À en croire le président du Parti de l’Unité et du Renouveau, « les manifestations pacifiques ou non pacifiques dans une période de transition ne sont pas bonnes dans un pays qui doit mettre tout en place pour un retour à l’ordre constitutionnel. Donc l’idéal dans cette transition est qu’il n’y ait pas de manifestation et cela dépend des autorités, qui doivent appeler tout le monde autour de la table de dialogue à travers un cadre de dialogue dirigé par un secrétaire permanent. En attendant que les autorités prennent leur responsabilité, nous appelons tous les militants et sympathisants du P.U.R à répondre à l’appel du FNDC pour la manifestation pacifique et citoyenne du 17 Août 2022 ».

Poursuivant, Louda Baldé d’émettre des regrets face au silence des nouvelles autorités du pays qui se sont fixé comme objectif de rétablir tous les citoyens dans leurs droits. « Très malheureusement aucun de nos avertissements, alertes et mises en garde n’ont eu d’échos favorables auprès des autorités. Nous restons convaincus que les membres du gouvernement, plus particulièrement le colonel Mamadi, Doubouya auront la lucidité requise de nous éviter les manifestations à travers un décret mettant sur pied un cadre de dialogue inclusif »

Dans cette note, ce leader qui peine depuis des ans à obtenir un agrément a donné des consignes à ses militants et sympathisants pour la manifestation pacifique et citoyenne du 17 août qui sont entre autres: la libération de tous les détenus politiques sans délais; l’ouverture d’un cadre de dialogue inclusif avec un secrétaire permanent; des discussions pour un retour à l’ordre constitutionnel et le rétablissement du Parti de l’unité et du Renouveau (P.U.R), dans ses droits pour son agrément.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08