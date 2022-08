Manif du 17 août: N’zérékoré boude l’appel, les agents à certains carrefours

Contrairement au communiqué des responsables du désormais ex-front National pour la défense de la Constitution [FNDC, dissous le 6 août derbier par le MATD] qui a mentionné que la vlle de N’zérékoré a manifesté, les citoyens de N’zérékoré sont plutôt occupés à vaquer à leurs activités quotidiennes.

Selon notre constat dans la ville, les marchés principaux sont bondés de monde, et la circulation quant à elle, reste fluide. On remarque la présence des pickups des forces de sécurité dans certains carrefours de la capitale du sud du pays.

Les citoyens interrogés par note rédaction, ont indiqué que cet appel ne les concerne pas du tout.

« On ne peut pas passer tout notre temps à protester. Je pense qu’il est mieux de soutenir cette transition pour le bonheur de tous les Guinéens. Ces manifestations n’ont rien apporté à la Guinée. Mais au contraire, le pays a connu des conséquences néfastes suite à ces revendications interminables. On est vraiment plus partants pour cette politique de pagaille, » a fait savoir Sidiki Camara.

Pour cet autre citoyen, le FNDC est illégal et manipulé par les politiques.

« On se connaît dans ce pays. Ce sont les politiciens mal intentionnés qui financent ce mouvement qui n’a plus sa raison d’exister en Guinée. Le Ministre de l’administration du territoire a déjà pris un acte pour le dissoudre. Alors pourquoi continuerait-on encore à faire sortir les enfants? Mais c’est une stratégie des partis politiques qui se cachent derrière. LLes nouvelles autorités doivent agir pour démanteler ces gens », a indiqué Komi Doukouré.

Du côté des responsables du front National pour la défense de la constitution dans la région, nous avons tenté en vain de les joindre.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tél : 621- 94-17-77