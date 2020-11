Manif du 25 novembre : Aly Kaba conseille à Dalein d’abandonner ‘’cette stratégie’’

Interrogé ce jeudi, 19 novembre par Mediaguinee, le président de la mouvance présidentielle, l’honorable Aly Kaba a conseillé au président de l’ufdg, Cellou Dalein Diallo d’abandonner sa stratégie d’appel à manifester le 25 novembre prochain pour protester contre “des exactions et exiger la justice pour les victimes et la libération des détenus”. Et en lieu et place de cet appel, le patron du groupe parlementaire RPG arc- en ciel a proposé le dialogue au champion de l’ufdg.

“Je conseille humblement l’abandon de cette stratégie par son auteur. Car les Guinéens gardent encore dans leurs mémoires, les souvenirs amers des manifestations de rue généralement émaillées de violences, de casses, destructions de biens publics et privés, et au pire des cas mort d’hommes. En lieu et place je propose le dialogue (remède efficace) pour le règlement pacifique de nos différends”, déclare le porte-voix de la Mouvance présidentielle.

Elisa Camara

