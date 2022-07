Manif du 28 juillet du FNDC: l’UFR invite ses militants à être plus « effervescents que ceux de l’Axe Le Prince »

« Soyez préparés d’ici le 28 juillet. Ce jour, je veux voir les responsables du parti et militants au long de l’autoroute plus effervescents que ceux qui sont sur la route Le Prince », tel est le signal donné par le secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines de Sidya Touré (Ufr), Saikou Yaya Barry aux militants du parti par rapport à l’appel à manifester du FNDC. C’était, ce samedi 23 juillet, lors de l’assemblee générale du parti tenue au siège situé à Matam.

Face aux militants, l’ex-député a déclaré: »Le FNDC demande à tous les militants de tous les bords, à tous les citoyens de tous les bords de s’associer à la manifestation qu’ils organisent le 28 juillet prochain. Nous demandons à nos militants qui sont citoyens avant d’être militants de vous s’associer à cette manifestation ».

Rappelant que les motifs de la manifestation du FNDC concernent la publication de la liste des membres du CNRD, la déclaration des biens du CNRD, le chronogramme et l’absence de dialogue.

« Le CNRD est sourd à nos revendications. Nous estimons aujourd’hui que le FNDC est en droit pour demander une manifestation pour prouver à la communauté nationale et internationale et au CNRD que la Guinée n’est pas leur sujet. Que les Guinéens ne sont pas des sujets. Les Guinéens sont des citoyens », a dit Saikou Yaya Barry.

Plus loin, il a dit ceci: « Je demande à ce que tous les responsables du parti au sortir d’ici de tenir les réunions dans les quartiers de se préparer d’ici le 28 juillet. Je veux voir les responsables du parti et militants au long de l’autoroute plus effervescents que ceux qui sont sur la route Le Prince ».

Elisa Camara

