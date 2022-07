Manif du 28 juillet : la CPR invite à « matérialiser le cadre de dialogue »

Comme il fallait s’y attendre, la journée de ce jeudi 28 juillet 2022 a été émaillée de violence, d’affrontements sanglants entre les forces de l’ordre et les manifestants avec son lot de blessés, de casses, de destructions des biens publics et privés…

Face à ce constat alarmant et regrettable, la CPR condamne de la manière la plus ferme les violences et les destructions des biens publics et privés. La CPR souhaite prompt rétablissement aux personnes blessées et invite les autorités judiciaires à prendre des dispositions pour que de pareilles violences ne se reproduisent plus dans notre pays.

La CPR est et reste convaincue que rien ne peut se résoudre dans la violence. Notre chère Guinée n’a que trop payé du fait des inconséquences, de l’animosité et du manque de patriotisme de ses filles et fils, souvent incapables de s’assoir ensemble, réfléchir et trouver des solutions consensuelles à ses nombreux et divers problèmes.

La CPR invite les autorités transitoires à matérialiser le cadre de dialogue en mettant en place son secrétariat permanent et ses commissions, pour centraliser les propositions des différentes composantes des forces vives et ouvrir des discussions en vue des concensus nécessaires à la conduite réussie de la transition, sans tabou, aucun. Le but ultime étant le retour à l’ordre constitutionnel dans un délai raisonnable.

La CPR invite le FNDC et ses soutiens à sursoir à toute autre manifestation pour donner la chance au cadre de dialogue et à la médiation de la CEDEAO de prospérer.

Enfin et pour la CPR, nous restons mobilisés pour le dialogue et invitons la classe politique, la société civile et le CNRD à briser le mur de la méfiance et de la défiance pour construire la passerelle de la concertation, gage certain d’une transition réussie et d’un renouveau démocratique pour une Guinée unie, forte et prospère, au bénéfice de tous ses enfants.

Unis, nous vaincrons.