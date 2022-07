Manif du Fndc : 12 agents blessés, un véhicule de la police incendié, 85 interpellés (police)

La manifestation d’hier jeudi organisée par le FNDC a enregistré des violences. La Police parle de 12 agents blessés, un véhicule de la police CMIS ncendié et des dizaines d’interpellés.

« Le bilan des manifestations du 27 et 28 juillet fait état de 12 blessés parmi les forces de l’ordre, tous admis au service de santé des armées, un véhicule de la police CMIS incendié par les loubards, 85 personnes interpellées et mises à la disposition des Opj pour être déférés devant les tribunaux pour les faits de trouble à l’ordre public, coups et blessures volontaires sur les agents des forces publiques, suivi de destructions de biens », a dit le colonel Mory Kaba, directeur adjoint de la communication du Ministère de la Sécurité.