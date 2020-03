Manif du FNDC à Kindia : “nous, nous allons sortir pour manifester les 21 et 22 mars” (Kémo Mali Fofana)

Le front national pour la défense de la constitution entend manifester les 21 et 22 mars 2020 sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, l’antenne régionale longtemps muette compte sortir massivement pour empêcher le double scrutin prévu ce 22 mars 2020.

Pour le coordinateur régional du FNDC Kindia, Kémo Mali Fofana, 57 antennes sont déjà installées.

“Les préparatifs vont bon train, nous sommes sur pied depuis un bon moment. Au jour d’aujourd’hui, nous avons pratiquement pu installer 57 antennes dans la commune urbaine et puis les installations doivent en réalité être au terme mais on attend les derniers comptes rendus parce qu’il y a des gens qui travaillent dans les communes rurales pour faire ces installations. En outre, les messages de sensibilisation ont continué, nous avons été dans tous les quartiers de Kindia pour expliquer les dangers liés à ces fausses élections qui sont organisées en Guinée par des oligarques bien cravatés pour maintenir un prince oligarque au pouvoir”, dit-il.

Depuis l’annonce de ces manifestations anti- nouvelle constitution en république de Guinée, plusieurs dispositions sécuritaires sont évoquées pour la tenue normale de ce scrutin législatif et référendaire. Malgré ces mesures avancées, le FNDC Kindia n’entend point reculer, explique le coordinateur régional.

“L’armée devait réellement faire une prise de conscience. Aucun pouvoir n’est éternel aujourd’hui, ils sont avec l’ancien président guinéen Alpha Condé, demain on ne sait pas, ils seront avec qui. Donc c’est à elle de faire un examen de conscience, d’arrêter d’utiliser les balles réelles qui devaient être utilisées contre des malfrats, des criminels. Nous sommes convaincus que nous nous allons sortir, pour la patrie, il n’y a aucun sacrifice de trop. Donc nous allons sortir qu’ils chargent des armes ou pas, nous nous avons prévu suite à l’appel de la coordination nationale de sortir et manifester le 21 et le 22 pour empêcher ces fausses élections à Kindia”, martèle-t-il.

Concernant l’itinéraire ou encore de la stratégie mise en place pour ces manifestations prévues dans la ville des agrumes, le coordinateur régional reste imperturbable et compte garder les détails au niveau de l’antenne.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

