Manif du FNDC à Labé : des jeunes en colère brûlent des pneus à certains carrefours

La résistance des opposants à la nouvelle constitution a commencé très tôt ce samedi, 21 mars, dans la commune urbaine de Labé. Dès 4 heures du matin, les jeunes manifestants ont barricadé en brûlant des pneus au niveau des grands axes de la cité saint de Karamoko Alpha de Labé.

C’est le cas à Safatou, Hoggo-M’Bouro,carrefour Bilaly et Sasse où des anciens pneus ont été brûlés. Quant aux activités socioéconomiques et administratives elles sont pour l’instant paralysées. Il faut néanmoins signaler qu’un important dispositif sécuritaire composé de l’armée, de la gendarmerie et de la police est déployé au niveau du rond-point de l’hôpital régional, au gouvernorat, carrefour Banque centrale pour protéger les symboles de l’Etat.

Pour le moment, aucun incident n’a été d’abord signalé.

Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83