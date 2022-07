Manif du FNDC/Balla Samoura rassure : « tout est sous contrôle »

Tôt ce matin, un dispositif sécuritaire a été constaté sur la transversale Cosa-Tannerie qui a d’ailleurs occasionné la fermeture des boutiques et la paralysie de la circulation. Il a fallu juste de quelques minutes pour que les échauffourées commencent par l’arrestation de trois (3) jeunes en t-shirt rouge dont un du FNDC, suivie des jets d’eau froide pour disperser la foule sur place.

Présent sur les lieux, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire, Colonel Balla Samoura a rassuré de par sa présence et a estimé que le dispositif sécuritaire est à mesure de canaliser cette manifestation « non autorisée ».

« On vient de constater que les organisateurs de cette marche interdites n’ont pas respectés les instructions. Ils sont effectivement allés à l’encontre des mises en garde pour empêcher cela. Ce constat, on le fait déjà et il est effectif. Les gens sont allés à l’encontre de cette interdiction mais ce que je peux dire maintenant, il faut qu’on retienne que la situation est effectivement sous contrôle », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à ajouter : « Sur la route le Prince, le constat est que l’interdiction de manifester n’a pas été respectée. Il y a eu une sommation qu’ils n’ont pas respectée, ils sont passés à l’acte. Donc ça se passera forcément devant la justice », a soutenu le patron de gendarmerie nationale.

Mayi Cissé, depuis la Tannerie