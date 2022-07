Manif du FNDC : boutiques fermées à Madina, situation très morose à Kaloum

L’appel à manifester lancé par le FNDC ce jeudi 28 juillet 2022 a été plus ou moins suivi à Madina, dans la commune de Matam et à Kaloum, le centre-ville. À travers un constat que nous avons effectué ce jour, nous avons pu remarquer à Madina la fermeture ce jour de nombreuses boutiques et magasins, notamment une fluidité de la circulation tant au niveau des véhicules que des piétons. On n’y entendait que les vendeuses étalagistes qui appelaient désespérément de potentiels clients.

A Kaloum, de la corniche nord au marché Niger, tout avait l’air plutôt morose. On n’y sentait pas le même engouement qu’à l’accoutumée. Même si les administrations sont restées ouvertes, on ne peut en dire autant de leur atmosphère. Egalement par endroit, on pouvait voir certains dispositifs sécuritaires mis en place pour semble-t-il, éviter d’éventuels troubles.

Maciré Camara