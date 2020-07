Manif du FNDC. Cellou Dalein Diallo dresse le bilan : ‘’pour moi, ça été un succès’’

Faisant le bilan de la manifestation de ce lundi du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) pour demander le départ d’Alpha Condé, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo a parlé de succès. Déplorant des cas de blessés.

Le principal opposant guinéen a soutenu que le FNDC continuera ‘’jusqu’au départ de monsieur Alpha Condé’’.

« Pour nous, le bilan a été positif. Comme vous savez, nous avons décidé d’observer une trêve depuis que la pandémie a fait son apparition. Aujourd’hui, vous êtes témoins, il n’y a pas eu de circulation, les activités se sont arrêtées dans les 5 communes. Même Kaloum a bougé le matin et cet après-midi. Matam, aujourd’hui, ils étaient les premiers à bouger. Et, vraiment pour nous, c’est un succès parce que (…). Etant donné que les forces de défense et de sécurité dans leur totalité ont été réquisitionnées par le pouvoir, elles se sont déployées partout dans les quartiers… Pour moi, ça été un succès. Et on va tirer les leçons de cette manifestation pour mieux nous organiser pour atteindre notre objectif. IL n’y a pas de mort, il y a eu 5 blessés par balle à ma connaissance. A l’heure qu’il est, à ma connaissance, on n’a pas enregistré de mort », souligne le président de l’UFDG.

Mohamed Cissé