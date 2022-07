Manif du FNDC dans le Grand Conakry: dispositif impressionnant à la Tannerie, un jeune arrêté

Tout semble être normal par endroit ce jeudi 28 juillet alors que le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a appelé à une grande mobilisation dans la capitale guinéenne et les Préfectures environnantes à savoir Coyah et Dubréka, à se mobiliser massivement pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Au rond-point de la Tannerie, une petite altercation a commencé aux environs de 11h entre une poignée de jeunes habillés ds t-shirts rouges avec les insignes du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC ) et la sécurité postée sur place.

Les policiers ont fait usage du gaz lacrymogène et un jeune garçon a été mis aux arrêts et embarqué dans un pick-up de la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS).

Au moment où nous mettions cet article en ligne, un dispositif sécuritaire impressionnant composé de mambas, pick-ups et un camion d’eau chaude ont quitté le rond-point de la Tannerie pour le rond-point de Coza.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08 depuis le rond-point de la Tannerie (Matoto)