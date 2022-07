Manif du Fndc: depuis l’étranger, Cellou Dalein appelle à la mobilisation

Loin de la Guinée, le leader de l’UFDG a exhorté mercredi dans un post les partisans de l’ANAD ainsi que tous les Guinéens à répondre au mot d’ordre du FNDC qui appelle à manifester demain jeudi dans le Grand Conakry.

« En écho à la Déclaration de l’ANAD du 23 juillet dernier, j’exhorte tous nos militants, sympathisants ainsi que tous les Guinéens épris de liberté, de justice et de démocratie à répondre au mot d’ordre du FNDC en participant massivement à la grande manifestation citoyenne prévue demain jeudi 28 juillet à Conakry », demande Cellou Dalein Diallo. Et d’ajouter: « mobilisons-nous tous pour exiger le respect de nos droits et libertés et le retour diligent à l’ordre constitutionnel ».

Parti de la Guinée en mars dernier, Cellou Dalein Diallo est dans le viseur de la Justice pour le dossier Air Guinée. Une accusation qu’il rejette avec force et parle de « manœuvre politique » visant à l’éliminer de la course.

Mayi