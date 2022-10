Manif du FNDC : des échauffourées signalées sur l’axe Cosa-Bambeto

Si l’appel à manifester du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) « dissout » par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) ce jeudi 20 octobre, dans Conakry et les préfectures environnantes n’a pas été observé sur l’Autoroute Fidel Castro et la corniche nord Sonfonia-Taouyah, la route le Prince enregistre des échauffourées dans divers endroits dont Hamdallaye en passant par Koloma et Wanidara. Et toutes les activités économiques sont paralysées.

Comme à l’accoutumée, policiers et gendarmes déployés sur le terrain échangent des tirs de gaz lacrymogène et des projectiles. Sur la chaussée, des ordures, cendres de pneus brûlés et des pierres sont visibles çà et là.

Sur le plan économique et de la mobilité, boutiques et chauffeurs de taxi payent le plus lourd tribu. Puisque boutiques et magasins sont restés fermés jusqu’au moment où nous mettons cet article en ligne et aucun véhicule de transport en commun n’était visible sur le tronçon Cosa-Bambeto.

Ce qui est plus impressionnant, c’est que si les policiers et gendarmes tirs du gaz lacrymogène pour disperser les protestataires, des militaires armes à la main continuent de faire des tirs de sommation pour dissuader les jeunes qui sont retranchés dans les allés menant dans les quartiers et guettant une occasion pour descendre sur la chaussée. Et nous venons de l’apprendre qu’à Sonfonia, le même scénario est observé.

Dans une publication rendue publique dans la matinée de ce jeudi, jour de manifestation le FNDC a mentionné ceci : « Le bilan provisoire de cette opération de ces éléments de l’armée à la solde du CNRD fait état de cinq (5) blessés par balles dont un cas critique qui a reçu la balle au niveau de l’abdomen à Wanindara (…) Toutes les éventuelles dérives sécuritaires qui seront constatées seront le fait des FDS et des anti manifestants que le CNRD a mobilisé à l’occasion de cette journée de protestations citoyennes », peut-on lire entre-autres.

Mamadou Yaya Barry