Manif du FNDC : Guinée Games dénonce la confection par des individus mal intentionnés de t-shirts à son effigie

De sources concordantes et dignes de foi, nous avons appris que des individus mal intentionnés, semble-t-il, à la solde de la LONAGUI, sont en train de confectionner des T-shirts à l’effigie de Guinée Games, dans le but de les faire porter à des personnes qui répondront à l’appel lancé par le FNDC, pour ce jeudi 28 juillet 2022, dans le Grand Conakry.

Ce n’est pas tout, les mêmes sources, nous apprennent également que les commanditaires de ces actes tendancieux, ignobles et criminels, auraient demandé à ces personnes devant porter ces t-shirts, de scander des propos hostiles au CNRD et à son Président, le Colonel Mamadi Doumbouya.

La société Guinée Games, estime que de tels actes, sont de nature à nuire à sa réputation.

Le société Guinée Games, dénonce avec la dernière énergie ce type d’agissements ; Il en tient l’opinion publique nationale et internationale, pour témoin, et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les commanditaires dont l’objectif malsain et insidieux est de mettre en cause le climat de bonne relation que la société se bat de maintenir avec les autorités à tous les niveaux dans l’intérêt de tous.

Mamoudou