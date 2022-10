Manif du FNDC : Mamadou Sylla, Fodé Oussou, Francis Haba, Cellou Baldé et Soropogui répondront à la convocation, lundi (avocat)

Convoqués lundi 24 octobre à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN) pour avoir apporté leur soutien à la manifestation du 20 octobre du FNDC qui a fait des morts et des blessés, les politiques que sont Mamadou Sylla, Fodé Oussou Fofana, Cellou Baldé, Étienne Soropogui et Francis Haba répondront. C’est une annonce faite à Mediaguinee, ce samedi 22 octobre par l’un de leurs avocats, en la personne de Me Salifou Béavogui.

« Effectivement, nos clients ont reçu les convocations. Il s’agit de l’honorable Mamadou Sylla, honorable Fodé Oussou Fofana, honorable Cellou Baldé, Étienne Soropogui et monsieur Haba pour se présenter le lundi 24 octobre 2022 à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie pour des faits qualifiés de provocation à un attroupement et autres. Donc nous prenons acte de ces convocations. Et, en bons citoyens, en républicains, nous irons les accompagner pour assurer leur défense. Que justice soit rendue, que le droit triomphe », dit l’avocat

Elisa Camara

+224654957522