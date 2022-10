Manif du FNDC: Mamadou Sylla reçoit les convocations de 5 acteurs politiques

Pour avoir soutenu la manifestation du FNDC dissous le jeudi 20 octobre 2022, dans le grand Conakry, la Gendarmerie nationale de la République de Guinée vient de déposer des convocations chez Elhadj Mamadou Sylla, président de l’UDG, lui demandant de se présenter le lundi 24 octobre dans ses locaux. Elle a également laissé 4 autres convocations dans la main de Mamadou Sylla à remettre aux autres acteurs politiques. Les convocations ont été déposées ce samedi 22 octobre, à son domicile, à Dixinn Bora.

À en croire cet acteur politique qui a promis de répondre à cette convocation, aujourd’hui les gens ont la peur au ventre, il faut par conséquent que tout le monde s’implique pour que règne la paix mais s’il y a toujours du 2 poids 2 mesures, cela devient compliqué. La mort dépasse tout autre on devrait penser aux âmes perdues qu’à toute autre chose, a-t-il regretté.

« Je n’ai pas commis de crime, je n’ai pas tué et il faut rappeler que la charte de la transition du CNRD autorise la manifestation en Guinée. Donc je crois qu’un communiqué ne peut pas bloquer la charte parce qu’elle remplace la constitution de notre pays. Un communiqué c’est pour 2 ou 3 jours mais il peut tout bloquer et pour tout bon, on ne comprend pas […] Je suis grandement surpris quand on dit je suis poursuivi. Je vous dis je viens d’avoir les convocations maintenant là, pour que je me présente le lundi, à la Gendarmerie bien sûr… Et on m’autorise à distribuer pour les autres. Il y a pour Fodé Oussou, Étienne Soropogui, Cellou Baldé, Elhadj Dembo Sylla et moi. Nous acteurs politiques, nous ne sommes pas organisateurs de la manifestation, c’est le FNDC qui a écrit et qui a informé tout le monde », précisé le président de l’UDG et de la CORED.

Pour finir, Mamadou Sylla d’ajouter ceci: «Dans ce pays là, on a besoin de la paix aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de choses commencées au même moment. Il y a la CRIEF, il y a tous les tribunaux qui fonctionnent pour traquer les bandits, ceux qui ont détourné de l’argent ou encore le crime de sang et les politiques sont aussi poursuivi. Donc il faut avoir peur et avoir le souci que la paix règne chez nous. Il y a aucun Guinéen que je connais qui va dire qu’il va mettre feu à la Guinée », a-t-il dit lors de son passage, dans l’émission “Mirador” de la radio Fim Fm.

Mamadou Yaya Barry