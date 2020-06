Manif du FNDC : ‘’permettre à cette entité illégale et illégitime de manifester, c’est favoriser l’instauration de l’anarchie dans le pays’’ (Aly Kaba)

Joint par Mediaguinee après l’annonce de la reprise des manifestations de rue par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), le président de la Majorité présidentielle, Honorable Aly Kaba a déclaré lundi que cette manifestation projetée pour le 8 juillet prochain doit être perçue comme une menace de déstabilisation de la République.

Selon lui, ‘’le fndc s’était fixé pour objectif d’empêcher à tout prix, l’adoption d’une nouvelle constitution et ne reconnaître que celle du 07 Mai 2010 (élaboré et adopté, sous l’égide de la junte militaire pendant la transition). Maintenant que le peuple s’est doté de façon souveraine d’une constitution (répondant à ses aspirations) le 22 Mars 2020, le fndc n’a plus de but d’exister”.

Ainsi, a-t-il insisté, “la manifestation projetée pour le 08 Juillet doit être perçue comme une menace de déstabilisation (en cette période de pandémie), un coup de force contre la République et ses Institutions. Permettre désormais à cette entité illégale et illégitime de manifester, c’est favoriser, l’instauration du désordre et de l’anarchie dans le pays. Aucun acte de désobéissance ne doit être autorisé”. Invitant l’opposition en ces termes : ‘’rendez-vous à la table de dialogue, vivement OUI. Mais la rue, absolument NON”.

Elisa Camara

