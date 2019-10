Manif du FNDC sur l’autoroute Fidel Castro : le maire de Matoto sensibilise sa population 

A la veille de la manifestation sur l’autoroute Fidel Castro du FNDC contre un changement de Constitution en Guinée, le maire de la commune de Matoto, la plus grande du pays Mamadouba Tos Camara retrousse les manches pour mettre un holà aux violences politiques dans sa circonscription. Il a appelé mercredi 23 octobre 2019 sa population et les acteurs de sa commune à éviter les dégâts lors de la marche de ce jeudi dont l’itinéraire est connu.

« Il y a un mouvement qui dit qu’il veut marcher et pour la première fois, ça a été une marche non autorisée et ça a causé des dégâts. Donc cette fois-ci, dans la mesure où ma commune fait partie des zones où ils doivent marcher, il est de notre devoir de faire appel à tous citoyens à toutes les corporations et procéder à une sensibilisation afin que ça se passe dans les conditions normales. C’est pourquoi j’ai tenu aujourd’hui à cette rencontre », a-t-il expliqué.

« Parce que sans la paix on ne pourra pas prôner un développement. Nous venons de perdre 9 personnes. Ce sont des Guinéens. Qui sait dans l’avenir ce que ceux-ci pouvaient devenir ou nous apporter ? Donc pour éviter que ce genre de situation ne se répète dans notre commune, dans notre pays il est de notre devoir en tant qu’autorité de faire en sorte que la population soit mieux sensibilisée afin qu’elle puisse vraiment se départir de ces situations », a-t-il ajouté.

Comme pour terminer, le maire Mamadouba Tos Camara a rassuré les citoyens que des mesures seront prises pour sécuriser les manifestants mais aussi les citoyens afin de limiter les dégâts.

Les manifestations du 14 octobre dernier à l’appel du FNDC ont fait dizaine de morts, des blessés et de nombreuses arrestations.

Maciré Camara

