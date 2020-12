Manif le jour de l’investiture d’Alpha Condé : “les auteurs n’ont rien à envier aux putschistes” (Aly Kaba)

“Manifestation appelée du FNDC, UFDG et ses alliés mardi 15 décembre prochain jour de l’investiture du président Alpha Condé est un acte putschiste et les auteurs doivent subir la rigueur de la loi”, tels sont les propos du président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, Honorable Aly Kaba interrogé mercredi par Mediaguinee.

“S’engager dans une entreprise risquée de destitution de la première institution de la République n’est ni plus, ni moins qu’une atteinte à la sureté de l’Etat. Les auteurs et commanditaires, n’ont rien à envier aux putschistes et doivent subir conséquemment la rigueur de la loi”, a déclaré le chef de la majorité présidentielle guinéenne.

Plus loin, le député a rassuré que les préparatifs de cette investiture du président Condé qui va réunir à Conakry mardi prochain plusieurs chefs africains et autres personnalités internationales vont bon train.

Elisa Camara