Manifestation à Kindia : plusieurs jeunes de Gangan dans les rues pour réclamer un nouveau chef de quartier

Le quartier Gangan dans la commune urbaine de Kindia était en effervescence ce samedi 27 juin 2020. Ce sont des jeunes en nombre qui se sont rendus devant la mairie pour réclamer un nouveau chef de quartier après le décès du prédécesseur.

C’est sous le slogan “Dadis chef de quartier” que ces jeunes ont pris la route de la mairie pour s’adresser au maire de la commune.

« Nous sommes descendus dans les rues ce matin pour que Dadis soit notre chef de quartier. Il était l’adjoint du dernier et nous croyons qu’il peut faire l’affaire. On ne comprend pas pourquoi le maire garde encore le cachet du quartier à son niveau. Cela fait 5 mois nous n’avons pas de chef de quartier. Donc aujourd’hui nous voulons que Dadis devienne notre chef de quartier parce qu’il est jeune et il pourra faire l’affaire. Nous irons comme ça à la mairie », a campé la situation, un manifestant interrogé au cours de la marche.

Les manifestants ont constaté absent le maire de la commune urbaine de Kindia qui serait à Foulayah. Ils ont été canalisés par les responsables de la sécurité. A en croire certaines sources, la mairie a déjà choisi une femme pour le quartier Gangan tandis que les jeunes manifestants réclament un certain Dadis qui serait jeune et l’adjoint du défunt.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10