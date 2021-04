Manifestation à Kouroussa : ‘’ce sont les sages qui sont à la base…’’ (préfet)

Ce mercredi, 7 avril 2021, la préfecture de Kouroussa a connu un soulèvement populaire contre le PA militaire installé dans la mine de la société CASSIDY’’ pour sauvegarder la zone d’exploitation de cette société. Selon nos informations, le but de ce soulèvement populaire s’inscrit dans le cadre du comportement des agents sécuritaires installés sur place.

Mécontente donc, la population de Kouroussa s’est révoltée pour saccager certains biens de la société minière à savoir les bureaux et leurs contenus, deux véhicules brûlés, des routes barricadées, les portes de la mairie pillées et tant de chaises cassées. Tel est entre autre le bilan de cette manifestation.

Interrogé sur la question, le préfet de Kouroussa, Souleymane Keita a brisé le silence tout en précisant les points saillants de ce soulèvement.

« Une fois, le Premier ministre est venu à Kouroussa. Quand il est venu, les sages du vestibule ont souhaité avoir une partie dans la zone de la société minière ‘’Kouroussa Mining’’. Ce jour, c’est le ministre Bouréma Condé qui a répondu à cette question en disant que c’est le Ministère des Mines et de la Géologie qui est chargé de régler ces genres de problèmes. Et qu’arrivé à Conakry qu’il (Premier ministre) consultera les services concernés. Après une semaine, les sages m’ont envoyé une lettre pour me dire de leur de donner une partie. J’ai dit non ! C’est ainsi qu’ils m’ont envoyé encore une autre lettre et sur le champ on m’a appelé que la population a mis feu aux biens de la société. Réellement, ce sont les sages qui sont à la base de cette incompréhension », dit-il le préfet.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « On m’a dit que c’est le PA militaire installé sur le site qui est en train d’exploiter la zone. C’est ainsi que j’ai appelé le commandant dudit PA pour l’interpeler sur la question. Comme cette situation n’a pas cessé, la révolte a été ainsi précipitée. Et présentement, la population exploite la zone illégalement avec force », précise-t-il.

Aux dernières nouvelles, les dégâts sont énormes, la zone minière est occupée et exploitée par la population. Et les travailleurs de ladite société sont en fuite. « C’est la jeunesse qui garde actuellement les biens de la société pendant que la population est aussi décidée contre les militaires », nous informe-t-on. Affaire à suivre !

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601