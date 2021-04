Manifestation à Kouroussa : la population barricade les routes pour exiger le retour du courant

La population de Kouroussa est à présent dans la rue pour réclamer l’arrivée du courant électrique dans les quartiers de cette ville considérée à juste titre comme un fief du parti du président Alpha Condé. La situation est très tendue dans les rues de Kouroussa. Les routes sont barricadées. Les populations déversent littéralement leur colère sur les autorités à tous les niveaux. « Nous voulons le courant chez nous, Kouroussa a trop souffert. Nous allons arrêter toutes les activités. Il faut le courant, Kouroussa est la préfecture oubliée en Haute Guinée. On ne veut pas de négociation dans cette affaire » martèlent les manifestants.

Il faut reconnaître que le manque de courant se fait de plus en plus ressentir dans la préfecture de Kouroussa. Les coupures intempestives et les délestages ont certainement fini, comme ailleurs, par exaspérer les jeunes qui sont descendus dans les rues pour laisser éclater leur colère. Affaire à suivre !!!

Moussa Koutoubou Condé

+224622478601