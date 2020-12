Manifestation contre le maire de Siguiri : ‘’nous préférons une délégation spéciale’’ (leader des manifestants)

Hier mercredi, 23 décembre, un groupe de jeunes ont arrêté les activités journalières de la mairie de Siguiri. Ces manifestants avec cailloux et bois en main ont exigé des barricades sur les différentes artères qui mènent la mairie.

Selon ces jeunes en colère, le Koumba Sékou Magassouba et son équipe gèrent de manière opaque les affaires de leur commune.

Après cette manifestation, nous avons rencontré le leader des manifestants, Mamady Condé conseiller à la commune et président de la commission finance de la dite commune. Dans son intervention, il a expliqué le pourquoi ce soulèvement des jeunes en ces termes :

« On s’est levé contre la commune urbaine aujourd’hui parce que nous ne comprenons rien. Depuis la mise en place de cette commune, elle n’a rien fait comme activité et la ville est salle. C’est-à-dire rien ne va. Le fond FODEL et celui de l’ANAFIC, nous ne comprenons rien. C’est pourquoi nous avons décidé de fermer la commune. Il y a 9 mois, on n’a pas fait une session ordinaire à plus forte raison extraordinaire. Nous préférons mettre une délégation spéciale, enlever tout le monde pour que la commune se porte bien », a-t-il expliqué.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

