Manifestation du 29 septembre : le Fndc N’zérékoré ne bougera pas ! (communiqué)

La Coordination régionale du FNDC-Nzerekoré a été informée par le collectif des avocats du FNDC de la libération de 35 de ses membres injustement détenus à la prison civile de Kankan depuis le mois de Mars 2020.



La Coordination régionale se réjouit de cette libération qui faisait partir de ses exigences pour la manifestation programmée le mardi 29 septembre 2020.



La Coordination régionale du FNDC informe la population de N’zerekoré qu’elle a décidé de reporter sa marche initialement prévue ce mardi à une date ultérieure. Elle compte mettre la journée du mardi à profit pour préparer un accueil à ses membres libérés.

Elle continue à exiger la libération des 8 autres membres toujours détenus à la prison civile de Kankan et ce, immédiatement et sans conditions.



Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.

Vive la paix !

Vive l’Unité Nationale !

Vive la démocratie !

NON au troisième mandat !

Fait le 28 septembre 2020