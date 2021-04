Manifestation prévue à l’arrivée d’Alpha Condé à Paris : ‘’nous sommes sereins et imperturbables’’ (Aly Kaba, RPG Arc-en-ciel)

La menace de manifestations brandie par l’opposition, à l’arrivée, le 18 mai prochain, du président Alpha Condé, à Paris, sur invitation du président français, Emmanuel Macron, ne fait ni chaud ni froid à la mouvance présidentielle. En tout cas, c’est ce qu’a confié à Mediaguinee ce jeudi le président du groupe parlementaire RPG Arc- ciel, l’honorable Aly Kaba.

« Nous sommes sereins et imperturbables au niveau de la mouvance Présidentielle, car nous faisons entièrement confiance à la capacité de mobilisation et à la détermination de nos structures sur place pour réserver un accueil chaleureux, dans la liesse, la ferveur, la paix et la tranquillité à Son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée », a dit le chef de la majorité présidentielle à l’Assemblée.

Parlant des menaces de l’opposition, le député a dit ceci : « la déclaration de la branche de l’opposition extraparlementaire ne nous impressionne nullement. Car l’adversaire est aujourd’hui désagréablement surpris d’apprendre l’invitation de monsieur le Président de la par son homologue français ». Ajoutant que « la seule arme qu’elle (opposition) possède désormais, ce sont les menaces et intimidations qui seront anéanties par la qualité et le rythme de la mobilisation de nos braves militants et sympathisants. »

Elisa Camara

