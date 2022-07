Manifestations pacifiques du FNDC : l’ANAD invite ses militants à accompagner l’initiative du front

Dans une déclaration lue ce samedi 23 juillet, lors de l’Assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), l’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) a invité ses militants à accompagner le mot d’ordre des manifestations du front national pour la défense de la constitution (FNDC), prévues le 28 juillet, dans le Grand Conakry et le 04 août, sur toute l’étendue du territoire national.

Dans sa déclaration, l’Alliance dirigée par Cellou Dalein Diallo justifie sa position d’accompagner le FNDC par un certain nombre de griefs qu’elle reproche au CNRD dont : « la gestion autoritaire et unilatérale de la transition »

Ci-dessous, la déclaration de l’ANAD lue au siège de l’UFDG par Dr Diao Baldé, président de l’UGN



Sadjo Bah