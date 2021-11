Manifs à Kamsar. Les femmes rejettent la proposition du Kountigui : « CBG zéro, ANAIM zéro… »

Après le site minier de la société UMS à Kaboyé, le Kountigui de la Basse Côte, El Hadj Sèkhouna Soumah, en compagnie du gouverneur, Colonel Sékouba Trèsor Camara et le préfet, colonel Fodé Aboubacar Sylla, s’est aussi rendu dans la sous-préfecture de Kamsar en ébullition depuis 4 jours.



A Kolaboui, le véhicule privé du patriarche de la Basse Côte a essuyé des jets d’eau de la part des femmes réclamant le courant électrique.

Arrivée à Kamsar, la délégation de Kountigui et celle des autorités administratives se sont vues confrontées à d’énormes difficultés liées à la levée des barrages érigés ça et là par des femmes en colère.

Tout au long de la traversée, le patriarche de la Basse Côte s’est humblement adressé aux grévistes toutes vêtues en T-shirts rouges.

Dans la marrée humaine, on pouvait entendre ceci: » On veut le courant, Excellence, Doumbouya, Mokhotammou Guersoma Fo Doumbouya Fa, on ne veut pas l’argent, on veut le courant, CBG zéro, ANAIM zéro, GAC zéro, à bas le mensonge, fini les fausses promesses… ».



A Kamsar, à chaque 50m de la traversée titanesque, la délégation se heurtait à un barrage où des femmes ont confortablement installé des tentes. Et au niveau de tous ces barrages, des jeunes filles et garçons dansaient et chantaient à gorge déployée.

Dans la Cité industrielle de Kamsar, les boutiques et magasins sont restés fermés durant les manifestation.

Pendant ce temps, les pêcheurs artisanaux, des fumeuses et poisson, et vendeuses de poissons de plaignent.

A son arrivée à Kamsar, le Kountigui de la Basse Côte a demandé aux manifestantes de patienter jusqu’à demain pour régulariser l’affaire du courant électrique à Kamsar.

Les femmes leaders ont tenté de sensibiliser les manifestantes en vain.

Quelques minutes après la communication de Kountigui, les agitations ont commencé avec les femmes qui promettent de revenir s’occuper de leurs barrages.

Mamadouba Camara