Manifs de 2007: l’appel à l’aide de Kadiata Diallo, une victime ayant reçu une balle dans le dos

Ayant reçu une balle dans le dos lors des manifestations spontanées de janvier-février 2007, Kadiata Diallo, diplômée de son état, qui a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital Ignace Deen de Conakry et plusieurs traitements à Dakar, en Tunisie et en Inde souffre jusqu’à présent le martyre. Rencontrée aujourd’hui au ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, la jeune fille âgée de 29 ans n’arrive plus à se tenir debout et à faire un pas sans l’aide de quelqu’un.

Laouratou Diallo, sa cousine, est revenu sur les circonstances dans lesquelles sa sœur a reçu la balle. « Elle se trouvait à la maison en train de faire tranquillement la vaisselle, elle a reçu une balle au niveau du dos. Donc on a profité de la nomination de M. Charles Wright pour venir l’interpeller concernant son cas parce que depuis 2007 elle est en train de souffrir. Après plusieurs tentatives de soins, elle n’a pas pu réussir parce qu’elle avait eu deux essais d’intervention chirurgicale qui n’ont pas réussi. Donc c’est en 2008 qu’on a pu extraire la balle. Depuis ça, on est en train de traîner, on n’a pas reçu un rapport médical de la part des traumatologues qui l’avaient opérée. Donc, elle a pu avoir des soins à Dakar ainsi qu’en Inde et en Tunisie. Mais jusqu’à présent, ça ne va pas. Elle a perdu assez de sa vie de jeune fille et de sa vie d’adulte aujourd’hui. Elle a bientôt 30 ans. Elle a fini ses études, elle n’arrive pas à travailler parce qu’elle n’a pas une santé stable, elle n’est pas mariée et elle n’a pas fondé de foyer. Aujourd’hui, son cas s’aggrave de jour en jour, elle n’arrive même plus à tenir sur pied. Elle fait des crises répétitives quotidiennement. Elle n’arrive pas à manger tout ce qu’elle mange c’est des céréales pour bébé. », confie la cousine de la victime.

Poursuivant, Laouratou Diallo a décliné l’objectif de ce tête-à-tête avec le ministre Alphonse Charles Wright. « On est là pour solliciter l’aide du ministère de la Justice ainsi que tous ses homologues qui pourront faire quelque chose pour une évacuation en urgence de notre sœur afin qu’elle puisse recouvrer sa santé. Également nous lançons un appel au ministère de la Justice de faire des enquêtes nécessaires parce qu’il y a plein de personnes aujourd’hui qui sont en train de souffrir, qui appellent à la justice, qui appellent de l’aide ainsi que ces victimes qui ont perdu la vie pendant tous ces événements qu’on a eus dans notre pays ».

Pour finir, Laouratou Diallo a saisi l’occasion pour réclamer justice pour sa sœur et toutes les personnes qui sont victimes aujourd’hui et qui n’ont pas la voix au chapitre. « On a besoin de la justice, et aujourd’hui elle, elle a eu du soutien moral de certaines personnes et du soutien financier mais il y a d’autres personnes qui n’ont pas eu cette chance, qui sont couchées aujourd’hui, qui n’ont pas la voix. Par la voix de Kadiata Diallo, nous demandons de l’aide, nous demandons de la justice », a-t-elle formulé.

Mamadou Yaya Barry